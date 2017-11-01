الرئــيس الفرنسي طلب مساعدة مالية من السعودية... وهذه التفاصيل ﻿

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في الرياض، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بمنطقة الساحل الإفريقي.

"شـــــوف تيفي"

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في الرياض، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بمنطقة الساحل الإفريقي.

وفي هذا الصدد قالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها اليوم "هناك استعداد من جانب السلطات السعودية لدعم قوة الدول الخمس في الساحل في إطار اجتماع الدعم المقرر في بروكسل في الـ14 من دجنبر المقبل"، ومن المقرر أن يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه الدول الخمس، خلال اجتماع سيعقد في بروكسيل في الـ14 من دحنبر المقبل، وسيشارك فيه قادة هذه الدول ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أورده موقع روسيا اليوم

وجدير بالذكر إلى أن ماكرون قام بزيارة خاطفة إلى السعودية مساء الخميس الماضي، التقى خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزيارة السعودية لم تكن مدرجة على جدول أعمال ماكرون، بل تقررت في نفس اليوم، أثناء وجود الرئيس الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي.





