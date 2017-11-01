 الرئــيس الفرنسي طلب مساعدة مالية من السعودية... وهذه التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شبيبة أخنوش تفتتح الجامعة الخريفية لجهة مراكش بحضور قياديين بحزب الحمامة | بوليتيك

شبيبة أخنوش تفتتح الجامعة الخريفية لجهة مراكش بحضور قياديين بحزب الحمامة

بث مباشر : اليونان - كرواتيا / الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2018 | بووز

بث مباشر : اليونان - كرواتيا / الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2018

بث مباشر : سويسرا - إيرلندا الشمالية / الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2018 | بووز

بث مباشر : سويسرا - إيرلندا الشمالية / الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2018

بث مباشر : مصر - غانا / تصفيات كأس العالم 2018: أفريقيا | بووز

بث مباشر : مصر - غانا / تصفيات كأس العالم 2018: أفريقيا

بالفيديو..الشيخ الفيزازي تكلم على قضيتو مع حنان زعبول وهو محيح وفرحان وسط الشارع بعد تأهل المنتخب المغربي..شوفو شنو قال | مجتمع

بالفيديو..الشيخ الفيزازي تكلم على قضيتو مع حنان زعبول وهو محيح وفرحان وسط الشارع بعد تأهل المنتخب

فيديو طريف لفرحة الطاقم التحكيم المغربي بقيادة رضوان جيد بتأهل المنتخب المغربي | بووز

فيديو طريف لفرحة الطاقم التحكيم المغربي بقيادة رضوان جيد بتأهل المنتخب المغربي

الرئــيس الفرنسي طلب مساعدة مالية من السعودية... وهذه التفاصيل | دولي

الرئــيس الفرنسي طلب مساعدة مالية من السعودية... وهذه التفاصيل

رغم عداوة المسؤولين...الجزائريون يشاركون المغاربة فرحة التواجد بالمونديال | بوليتيك

رغم عداوة المسؤولين...الجزائريون يشاركون المغاربة فرحة التواجد بالمونديال

المملكة السعودية تتخذ في حق دولة عربية هذا الإجراء الجديد للحصول على تأشيرة الحج والعمرة | دولي

المملكة السعودية تتخذ في حق دولة عربية هذا الإجراء الجديد للحصول على تأشيرة الحج والعمرة

مجتمع ''ما مسوقش''

الرئــيس الفرنسي طلب مساعدة مالية من السعودية... وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 13:55 الرئــيس الفرنسي طلب مساعدة مالية من السعودية... وهذه التفاصيل | دولي
الرئــيس الفرنسي طلب مساعدة مالية من السعودية... وهذه التفاصيل
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في الرياض، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بمنطقة الساحل الإفريقي.

"شـــــوف تيفي"

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في الرياض، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بمنطقة الساحل الإفريقي.

وفي هذا الصدد قالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها اليوم "هناك استعداد من جانب السلطات السعودية لدعم قوة الدول الخمس في الساحل في إطار اجتماع الدعم المقرر في بروكسل في الـ14 من دجنبر المقبل"، ومن المقرر أن يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه الدول الخمس، خلال اجتماع سيعقد في بروكسيل في الـ14 من دحنبر المقبل، وسيشارك فيه قادة هذه الدول ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أورده موقع روسيا اليوم

وجدير بالذكر إلى أن ماكرون قام بزيارة خاطفة إلى السعودية مساء الخميس الماضي، التقى خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزيارة السعودية لم تكن مدرجة على جدول أعمال ماكرون، بل تقررت في نفس اليوم، أثناء وجود الرئيس الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ماكرون السعودية فرنسا دعم مساعدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المملكة السعودية تتخذ في حق دولة عربية هذا الإجراء الجديد للحصول على تأشيرة الحج والعمرة | دولي

المملكة السعودية تتخذ في حق دولة عربية هذا الإجراء الجديد للحصول على تأشيرة الحج والعمرة

معلمة أمريكية تنزع الحجاب من رأس إحدى الطالبات المسلمات وتنشرها على موقع سناب شات | دولي

معلمة أمريكية تنزع الحجاب من رأس إحدى الطالبات المسلمات وتنشرها على موقع سناب شات

بنيامين نتنياهو رئيس الوزارء الإسرائلي يصعد وهذا ما أعلن عليه | دولي

''بنيامين نتنياهو'' رئيس الوزارء الإسرائلي يصعد وهذا ما أعلن عليه

دونالد ترامب...أغبياء من يعتقدون أن العلاقات بين أمريكا وروسيا سيئة | دولي

دونالد ترامب...أغبياء من يعتقدون أن العلاقات بين أمريكا وروسيا سيئة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو من زاوية أخــرى..شوفو فرحة أسود الأطلس بالتأهل لمونديال روسيا و اللعابة كايديرو السيلفي | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

فيديو من زاوية أخــرى..شوفو فرحة أسود الأطلس بالتأهل لمونديال روسيا و اللعابة كايديرو السيلفي

أخ اللاعب المغربي عزيز بوحدوز كايتفرج فمقهى شعبي فمدينة بركان..شوفو التفاعل | خارج البلاطو

أخ اللاعب المغربي عزيز بوحدوز كايتفرج فمقهى شعبي فمدينة بركان..شوفو التفاعل

تصريح مُثير لشاب مغربي من قلب أول طائرة رجعات من أبيدجان..سمحو ليا أبنات المغرب روسيا تنادي | خارج البلاطو

تصريح مُثير لشاب مغربي من قلب أول طائرة رجعات من أبيدجان..سمحو ليا أبنات المغرب روسيا تنادي

فرحة هيستيرية لوالدة فيصل فجر مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا..شوفو الزغاريت من فرنسا | بــووز

فرحة هيستيرية لوالدة فيصل فجر مباشرة بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا..شوفو الزغاريت من فرنسا

﻿

آخر المستجدات

شبيبة أخنوش تفتتح الجامعة الخريفية لجهة مراكش بحضور قياديين بحزب الحمامة | بوليتيك
منذ 34 دقيقة

شبيبة أخنوش تفتتح الجامعة الخريفية لجهة مراكش بحضور قياديين بحزب الحمامة

بث مباشر : اليونان - كرواتيا / الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2018 | بووز

بث مباشر : اليونان - كرواتيا / الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2018

بث مباشر : سويسرا - إيرلندا الشمالية / الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2018 | بووز

بث مباشر : سويسرا - إيرلندا الشمالية / الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2018

بث مباشر : مصر - غانا / تصفيات كأس العالم 2018: أفريقيا | بووز

بث مباشر : مصر - غانا / تصفيات كأس العالم 2018: أفريقيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.