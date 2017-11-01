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رغم عداوة المسؤولين...الجزائريون يشاركون المغاربة فرحة التواجد بالمونديال

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 13:44 رغم عداوة المسؤولين...الجزائريون يشاركون المغاربة فرحة التواجد بالمونديال | بوليتيك
رغم عداوة المسؤولين...الجزائريون يشاركون المغاربة فرحة التواجد بالمونديال
كشفت صور ومقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي خروج عدد من الجماهير الرياضية بالعاصمة الجزائرية للشارع ، احتفالا بتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم المنتظر تنظيمه بروسيا.

 شوف تيفي

 

كشفت صور ومقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي خروج عدد من الجماهير الرياضية بالعاصمة الجزائرية للشارع ، احتفالا بتأهل المنتخب المغربي لكأس العالم المنتظر تنظيمه بروسيا.

ورفع الشباب الجزائريون شعارات مساندة للمنتخب المغربي ومشيدة بتمكن الأسود عن جدارة واستحقاق من ضمان التواجد في المونديال كرابع بلد عربي وثاني جار للجزائر يضمن وثيقة العبور إلى روسيا، حيث تمكنت تونس الجار الشرقي للجزائر كذلك من التواجد في العرس الكروي الدولي.

وأظهرت مقاطع فيديو رفع الشباب الجزائري لصور وأعلام للمنتخب المغربي بأحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة الجزائر، وسط إطلاق للشهب الاصطناعية والتغني بالكرة المغربية وبأسود الأطلس.

 

 

 

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