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المملكة السعودية تتخذ في حق دولة عربية هذا الإجراء الجديد للحصول على تأشيرة الحج والعمرة | دولي

المملكة السعودية تتخذ في حق دولة عربية هذا الإجراء الجديد للحصول على تأشيرة الحج والعمرة

مجتمع ''ما مسوقش''

المملكة السعودية تتخذ في حق دولة عربية هذا الإجراء الجديد للحصول على تأشيرة الحج والعمرة

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 13:40 المملكة السعودية تتخذ في حق دولة عربية هذا الإجراء الجديد للحصول على تأشيرة الحج والعمرة | دولي
المملكة السعودية تتخذ في حق دولة عربية هذا الإجراء الجديد للحصول على تأشيرة الحج والعمرة
أعلنت المملكة العربية السعودية، عن اعتزامها تطبيق منظومة جديدة لقبول تأشيرات الحج والعمرة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من يوم الخميس القادم، الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري.

"شــــوف تيفي"

 

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن اعتزامها تطبيق منظومة جديدة لقبول تأشيرات الحج والعمرة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من يوم الخميس القادم، الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري.

وفي هذا الصدد تعتمد المنظومة الجديدة للحصول على تأشيرات الحج والعمرة، على تسجيل الخصائص الحيوية ببصمة الإصبع وصورة الوجه، بحسب ما أعلنت عنه السفارة السعودية بالقاهرة، على أن يقوم المعتمر أو الحاج الذي يريد الحصول على التأشيرة، بالتوجه إلى مراكز خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية التابعة لشركة "تسهيل"، لسداد الرسوم المقدرة بنحو 4.5 دولار أو ما يعادله بالعملة المحلية، بحيث تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر.

هذا وقد أكدت السفارة السعودية بالقاهرة، على أنه سيتم إعفاء كل من تجاوز السبعين عاما، والأطفال من دون الثانية عشر عاما، وأصحاب الجوازات الدبلوماسية والخاصة، من تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.

 

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