معلمة أمريكية تنزع الحجاب من رأس إحدى الطالبات المسلمات وتنشرها على موقع سناب شات ﻿

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمعلمة بإحدى المدارس الأمريكية، يظهر المدرسة تنزع الحجاب من رأس إحدى الطالبات المسلمات.

شوف تيفي:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمعلمة بإحدى المدارس الأمريكية، يظهر المدرسة تنزع الحجاب من رأس إحدى الطالبات المسلمات.

وحسب موقع euronews، فإن المعلمة قامت بتحميل المقطع الذي صورته على موقع ''سناب شات'' معلقة عليه ب"شعر جميل".

وتظهر الفتاة المسلمة في الفيديو وهي تحاول تغطية شعرها ووجهها أثناء عملية نزع الحجاب الشيء الذي خلق جدلا واسعا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب نفس الموقع، فإن المعلمة أعربت على لسان مدير المدرسة عن اعتذارها جراء الفعل الذي قامت به المدرسة، مضيفة أن الأفعال التي تحدث على سناب شات، لا تعكس القيم والثقافة السائدة في المدرسة.