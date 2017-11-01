''بنيامين نتنياهو'' رئيس الوزارء الإسرائلي يصعد وهذا ما أعلن عليه ﻿

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 12 نونبر 2017 ، برد صارم وحازم على كل من يفكر في الاعتداء على إسرائيل، من أي جبهة كانت سواء على الحدود الشمالية أو الجنوبية.

''شــوف تيفي''

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 12 نونبر 2017 ، برد صارم وحازم على كل من يفكر في الاعتداء على إسرائيل، من أي جبهة كانت سواء على الحدود الشمالية أو الجنوبية.

وفي هذا الصدد قال ''نتنياهو'' في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، ''هناك من لا يزال يتلاعب بفكرة شن اعتداءات جديدة على إسرائيل. سنرد بصرامة كبيرة جدا على كل من يحاول أن يعتدي علينا من أي جبهة كانت''، وذلك وفقا لبيان حكومي، وتابع نتنياهو ''أقصد جميع الأطراف سواء كانت فصائل مارقة أو تنظيمات أو أي طرف كان''، حسب ما أوردته وكالة ''سبوتنيك''.



هذا وقد حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة ''حماس'' الفلسطينية مسؤولية أي إطلاق للنار عليها من داخل قطاع غزة، قائلاً ''نحمل حماس المسؤولية عن أي هجوم ينطلق ضدنا من قطاع غزة''.





