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دونالد ترامب...أغبياء من يعتقدون أن العلاقات بين أمريكا وروسيا سيئة

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 12:30 دونالد ترامب...أغبياء من يعتقدون أن العلاقات بين أمريكا وروسيا سيئة | دولي
دونالد ترامب...أغبياء من يعتقدون أن العلاقات بين أمريكا وروسيا سيئة
هاجم الرئيس الأميركي ''دونالد ترامب'' اليوم الأحد من أسماهم ''الحاقدين والأغبياء'' الذين يعتقدون أن العلاقة مع روسيا أمر سيئ، مؤكداً أنه يريد أن يحل أزمات كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا والإرهاب..

شوف تيفي

 

هاجم الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" اليوم الأحد من أسماهم "الحاقدين والأغبياء" الذين يعتقدون أن العلاقة مع روسيا أمر سيئ، مؤكداً أنه يريد أن يحل أزمات كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا والإرهاب.. "وروسيا يمكن أن تساعد كثيراً"، على حد تعبيره.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات من "هانوي" قبيل مغادرته العاصمة الفيتنامية إلى الفلبين في إطار جولته الآسيوية، إن "هيلاري كلينتون" حاولت مراراً أثناء توليها وزارة الخارجية أن تحسن العلاقات مع روسيا إلا أنها فشلت.

وأضاف أن الرئيس باراك أوباما حاول أيضاً "لكن لم يكن هناك كيمياء بينه وبين بوتين"، بحسب وصفه، مشيرا إلى مباحثاته مع نظيره الروسي على هامش اجتماعات "أوبك"، معرباً عن أمله في أن يساعد الرئيس الروسي في حل الأزمة السورية.

وفي الشأن الكوري الشمالي وفق ما أوردته العربية، أعلن ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وافق على تشديد العقوبات ضد بيونغ يونغ بسبب برنامجها النووي، موضحا بأن "الرئيس الصيني قال إنه سيشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية".

ودافع "ترامب" عن نفسه، مؤكداً أنه لن ينعت يوماً الزعيم الكوري الشمالي بـ"القصير والبدين"، فلماذا يصفه هو بـ"العجوز"؟ وأضاف أنه يحاول جاهداً أن يكون صديقاً له، وربما يحدث ذلك يوماً ما.

 

 

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