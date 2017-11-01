الإعلام الدولي والعربي... أسود الأطلس يفرحون المغاربة ويحققون ما فشلت في تحقيقه الحكومة ﻿

خصص الإعلام الدولي والعربي حيزا مهما من قصاصاته الإخبارية حول فوز المنتخب المغربي ضد ''الكوت ديفوار'' وكذا التفاعل والفرحة التي عمت قلوب جميع المغاربة مباشرة بعد ضمان التواجد في مونديال روسيا.

شوف تيفي

خصص الإعلام الدولي والعربي حيزا مهما من قصاصاته الإخبارية حول فوز المنتخب المغربي ضد "الكوت ديفوار" وكذا التفاعل والفرحة التي عمت قلوب جميع المغاربة مباشرة بعد ضمان التواجد في مونديال روسيا.

ووصف الإعلام الدولي والعربي فوز المنتخب المغربي "بالكبير والمهم" بعد عشرين سنة من الإخفاقات المتتالية والفشل في المرور لنهائيات كأس العالم، حيث انبهرت وسائل الإعلام من الفرح والسرور الذي أعقب مباراة المنتخب الوطني، والذي تعدى حدود المملكة المغربية إلى أبرز العواصم العالمية والعربية التي تتواجد بها الجالية المغربية.

وأشادت وسائل الإعلام، بالروح القتالية التي أبان عنها لاعبو المنتخب المغربي، وكذا روح التضامن الذي ساد بين المسؤولين عن كرة القدم واللاعبين والإدارة التقنية، حيث أجمعت وسائل الإعلام بأن وصول المغرب لروسيا هو ثمرة عمل جماعي شارك فيه جميع المتدخلين بمن فيهم الجماهير الرياضية المغربية التي تنقلت بأعداد كبيرة نحو العاصمة أبيدجان لمؤازرة الأسود.

وفي ذات السياق، كشفت مواقع إيطالية وتونسية، بأن المنتخب المغربي أدخل البهجة والسرور على المغاربة الذين خرجوا بشكل عفوي للشوارع والساحات العمومية للتعبير عن فرحهم بشكل هستيري، وهو ما فشلت الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام في تحقيقه على حد قولها.