عاجل وهام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لمتابعة مباريات المنتخب المغربي بكأس العالم ﻿

أبرز سفير المملكة المغربية لدى فيدرالية روسيا عبد القادر لشهب أن تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2018 ،التي ستقام بروسيا ،يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، مؤكدا ''تعبئة السفارة

"شوف تيفي"+"و م ع"

أبرز سفير المملكة المغربية لدى فيدرالية روسيا عبد القادر لشهب أن تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2018 ،التي ستقام بروسيا ،يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، مؤكدا "تعبئة السفارة واستعدادها التام لتقديم كل الدعم الضروري للمنتخب الوطني والمشجعين المغاربة الذين سيأتون إلى روسيا لمتابعة مباريات المنتخب الوطني".

وقال لشهب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن جميع أطر السفارة المغربية بموسكو "على أهبة واستعداد لمواكبة المشاركة المغربية في هذا المحفل العالمي ، وتقديم الخدمات الضرورية للوفد المغربي والمشجعين المغاربة ،الذين سيحلون بفيدرالية روسيا لمتابعة هذا الاستحقاق الرياضي العالمي".

كما أعرب لشهب ،وهو لاعب سابق بالمنتخب الوطني المغربي وجاور فريقي الوداد البيضاوي ومولودية وجدة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ،عن "تهانئه الخالصة للملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم ومشاركته في هذا المحفل الرياضي الهام الذي سيجمع نخبة الفرق الوطنية على الصعيد الدولي ".

وكان المنتخب الوطني قد فاز مساء أمس السبت على نظيره الإيفواري في عقر داره بهدفين نظيفين،ليضمن بذلك، عن جدارة واستحقاق، ورقة تأهله لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وسجل هدفي الفريق الوطني، اللاعب نبيل درار في الدقيقة الخامسة والعشرين، والعميد المهدي بنعطية، خمس دقائق بعد ذلك.

ويتعلق الأمر بالتأهل الخامس لأسود الأطلس لنهائيات كأس العالم، بعد دورات 1970 بالمكسيك ، و بالمكسيك 1986، و1994 بالولايات المتحدة الأمريكية ،و1998 بفرنسا .





