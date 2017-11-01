الملك محمد السادس يحل اليوم بالدوحة ﻿

في إطار جولته الخليجية القصيرة، يصل ملك المغرب ''محمد السادس'' عصر اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث سيستقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

"شــوف تيفي"



في إطار جولته الخليجية القصيرة، يصل ملك المغرب "محمد السادس" عصر اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث سيستقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وبحسب مصادر قناة "الجزيرة "، التي أوردت الخبر عبر موقعها الإلكتروني فإن القائدين سينتقلان من المطار إلى الديوان الأميري في العاصمة، حيث ستعقد قمة قطرية مغربية تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات العربية والدولية، بالإضافة إلى الأزمة الخليجية المستمرة منذ خمسة أشهر.

وسبق للمغرب أن أعلن أنه معني بالأزمة الخليجية لكنه يتبنى موقفا محايدا بناءً، ودعا لحوار شامل يقوم على الوضوح في المواقف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.



