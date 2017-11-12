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مواطن مغربي يلتقط صورة مع ''الملك'' وهذا ما دار بينهما في ''دبي مول''

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 10:54 مواطن مغربي يلتقط صورة مع الملك وهذا ما دار بينهما في دبي مول | مجتمع
مواطن مغربي يلتقط صورة مع ''الملك'' وهذا ما دار بينهما في ''دبي مول''
حـظي ''وهــبي تاضا'' بفرصة ثمينة لالتقاط صور تذكارية مع الملك محمد السادس ليلة أول أمس الجمعة 10 نونبر 2017 بدبي مول بدولة الإمارات.

''شــوف تيفي''

 

حـظي ''وهــبي تاضا'' بفرصة ثمينة لالتقاط صور تذكارية مع الملك محمد السادس ليلة أول أمس الجمعة 10 نونبر 2017 بدبي مول بدولة الإمارات.

وأكــد ''وهبي تاضا'' في مكالمة هاتفية خص بها قناة ''شوف تيفي'' أنه التقى الملك في متجر رياضي بعدما اشترى الملك بعض حاجياته ، قائلا : '' قلت ليه اسيدنا بغيت شي صورة معاك وقالي مرحبا أولدي وقلت ليه راني خدام فشركة د العقارات هنا وقالي الله يسخر ويبارك ليك'' وأردف أنه قبل كتف الملك قبل التقاط الصورة فقال له الملك ''الله يرضي عليك ''.


وعبر ''وهبي'' عن فرحه وسعادته للصورة التي خلفها الملك داخل دبي مول تعبيرا منه على تواضعه وحبه لشعبه وكل من ينتسب للمغرب علما أن هذا الأخير من مدينة الرباط .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب دبي الملك محمد السادس

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