فيديو جد رائع..محجبة مغربية فرحانة ومحيحة بعد تأهل المنتخب المغربي ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد رائع ظهرت خلاله فتاة مغربية محجبة وهي تحتفل داخل سيارة بتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى مونديال روسيا 2018.

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد رائع ظهرت خلاله فتاة مغربية محجبة وهي تحتفل داخل سيارة بتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى مونديال روسيا 2018.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته أكثر من الساعة الفتاة المحجبة وهي تحتفل رفقة أسرتها بتأهل المنتخب المغربي، وهو ما جعل آلاف المغاربة يتفاعلون بكثافة معبرين عن إعجابهم الكبير بالمغربية وبأسرتها التي وصفها بـ ''الأسرة المغربية الحرة''.

تجدر الإشارة إلى أن شوارع العديد من المدن المغربية، عرفت ليلة السبت الأحد، حركة غير عادية عقب خروج آلاف المغاربة للاحتفال بتأهل أسود الأطلس إلى مونديال روسيا على حساب المنتخب الإيفواري.