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الاتحاد الدولي ينوه بالإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بعد التأهل إلى مونديال روسيا

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 09:47 الاتحاد الدولي ينوه بالإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بعد التأهل إلى مونديال روسيا | سبور
الاتحاد الدولي ينوه بالإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بعد التأهل إلى مونديال روسيا
نوه الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد حجز بطاقة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا.

شوف سبور

نوه الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد حجز بطاقة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها في روسيا.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن المنتخب الوطني تمكن من المرور إلى نهائيات كأس العالم بعد تصدره مجموعته ب12 نقطة جمعها من ثلاث انتصارات وثلاث تعادلات.

وأكد موقع فيفا، أن الأسود تمكنوا من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لخامس مرة في تاريخ الأسود بعد سنوات 1970، 1986، 1994 و1998.

وذكر '' فيفا''أن شباك المنتخب الوطني لم تتلق أي هدف طيلة دور المجموعات ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني فاز يوم أمس على الكوت ديفوار بنتيجة هدفين دون رد برسم الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

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