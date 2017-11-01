إلى جانب المنتخب المغربي: هذا عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم ﻿

وصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم روسيا 2018 عقب اختتام تصفيات قارة أفريقيا أمس السبت، إلى 26 منتخبا بعد أن حسمت 3 منتخبات هي تونس والمغرب والسنغال التأهل لمونديال روسيا .

''شوف تيفي''

وصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم روسيا 2018 عقب اختتام تصفيات قارة أفريقيا أمس السبت، إلى 26 منتخبا بعد أن حسمت 3 منتخبات هي تونس والمغرب والسنغال التأهل لمونديال روسيا .



وحسب ما كشفت عنه تقارير رياضية فقد اختتمت تصفيات أميركا اللاتينية قبل شهر وتأهل منها كل من البرازيل والأورغواي والأرجنتين وكولومبيا بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما تأهلت بيرو لتعلب ملحقا إضافيا مع نيوزيلاندا.



وفي تصفيات أميركا الوسطى والمكسيك ''الكونكاكاف''، حقق منتخب بنما إنجازا كبيرا بالتأهل المباشر إلى المونديال العالمي، رفقة كل من المكسيك وكوستاريكا.



أما تصفيات القارة الأوروبية، فقد انتهت بتأهل 9 منتخبات تصدرت مجموعاتها وهي بلجيكا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال وبولندا وآيسلندا وصربيا وفرنسا، إضافة إلى روسيا البلد المضيف.



تجدر الإشارة إلى أن يومه الأحد وغدا الاثنين سيتم التعرف على هوية 8 منتخبات أوروبية ستحجز مقاعدها في مونديال روسيا.