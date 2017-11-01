عاجل..سقوط طائرة وسط دولة عربية..وهذا عدد القتلى ﻿

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي اليوم الأحد عن سقوط مروحية عسكرية من طراز (ام 17) في محافظة واسط بوسط العراق, ما أدى إلى مصرع طاقمها.

''شوف تيفي ''

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي اليوم الأحد عن سقوط مروحية عسكرية من طراز (ام 17) في محافظة واسط بوسط العراق, ما أدى إلى مصرع طاقمها.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد ذكرت الخلية الحربية - في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن جميع أفراد طاقم المروحية لقوا مصرعهم والبالغ عددهم 7 أشخاص, مشيرة إلى أنها سقطت أثناء طلعة تدريبية.

وذكر ت الوكالة بأن محافظة واسط شهدت في فبراير عام 2016, سقوط طائرة عسكرية مروحية تابعة لطيران الجيش نوع (ام 17) بعد إقلاعها من قاعدة الشعيبة الجوية في البصرة, ما أدى إلى مصرع طاقمها أيضا.