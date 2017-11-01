سفاح تويتر يستدرج 9 أشخاص ويقطعهم إلى أشلاء ﻿

اهتزت اليابان على وقع جرائم بشعة لسفاح تويتر عقب قتله لـ 9 أشخاص تعرف عليهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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اهتزت اليابان على وقع جرائم بشعة لسفاح تويتر عقب قتله لـ 9 أشخاص تعرف عليهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



فيما اعتقلت السلطات اليابانية المشتبه به البالغ من العمر 27 عاما، بعدما عثر على أشلاء الضحايا مخفية في ثلاجة وبعض الصناديق بعدما قام بتقطيع جثتهم بشقته في ضواحي العاصمة طوكيو، حسب ما نشره موقع سكاي نيوز.

واختار المشتبه به، المدعو تاكاهيرو شيراشي، ضحاياه عن طريق تويتر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عاما، أغلبهم كانوا يغردون في حساباتهم بتغريدات يؤكدون فيها تفكيرهم في الإقدام على الانتحار.

واعترف شيراشي بتورطه في قتل الأشخاص التسعة، وبينهم يافعون و3 تلميذات في المدرسة الثانوية أغلب ضحاياه من الإناث، حيث قتل 8 فتيات وصبيا واحدا، وفق ما نقلت ''سكاي نيوز''.

يشار إلى أن اليابان تسجل واحدا من أعلى معدلات الانتحار في الدول المتقدمة، إذ يضع نحو 200 ألف شخص في البلاد حدا لحياتهم سنويا.