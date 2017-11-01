خطير وبالفيديو..أب أحد التلميذات يتعرى أمام أستاذات بمدرسة ابتدائية وها شنو وقع ﻿

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو صادم يوثق لحالة من الفوضى التي أثارها أب أحد أباء التلاميذ في مدرسة ابتدائية بعد اقتحامه لها و نزع ملابسه وتهديده بقتل إحدى الأستاذات التي

شوف تيفي

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو صادم يوثق لحالة من الفوضى التي أثارها أب أحد أباء التلاميذ في مدرسة ابتدائية بعد اقتحامه لها و نزع ملابسه وتهديده بقتل إحدى الأستاذات التي يتهمها بأنها قامت بسب ابنته واصفة إياها بـ ''ابنة الحمارة''.

وتعود تفاصيل هذه الحادثة حسب ما جاء على لسان إحدى الأستاذات في مقطع الفيديو أن الأب اقتحم حرمة المدرسة مهددا بقتل الأستاذة التي يدعي بأنها نعتت ابنته بـ ''ابنة الحمارة''، حيث أكدت الأستاذة أن التلميذة اشتكى منها زملاؤها بالقسم نظرا لأنها تقوم بسرقة أقلامهم ''ستيلوات''، لتقوم الأستاذة بتقديم قلم إليها داعية إياها بعدم تكرار الفعلة.

غير أن التلميذة التي تم ضبطها تسرق قالت لوالدتها بأن الأستاذة قامت بسبها الأمر الذي لم يرق للأم وجاءت بدورها للمدرسة لتستفسر حول الموضوع إلا أن الأستاذة أخبرتها أنها لم تقل شيئا من هذا القبيل، لتقوم الأم بإرسال زوجها الذي أثار فوضى داخل المدرسة و دب الرعب داخل نفوس الأستاذات.

فيما قدمت الشرطة لعين المكان بعد أن تم إشعارها بتجاوزات الأب من أجل التدخل وحفظ سلامة الأساتذة، حيث تم إعتقاله وإقتياده لمركز الشرطة من أجل التحقيق معه.