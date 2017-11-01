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السعودية توقف ضخ النفط في اتجاه البحرين وتشدد الإجراءات الأمنية

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 03:57 السعودية توقف ضخ النفط في اتجاه البحرين وتشدد الإجراءات الأمنية | دولي
السعودية توقف ضخ النفط في اتجاه البحرين وتشدد الإجراءات الأمنية
أعلنت وزارة النفط السعودية تعليق ضخ النفط إلى البحرين عقب الحادث الذي استهدف خط الأنابيب، وشددت من إجراءاتها الأمنية في محيط المنشآت في المملكة.

شوف تيفي وكالات

أعلنت وزارة النفط السعودية تعليق ضخ النفط إلى البحرين عقب الحادث الذي استهدف خط الأنابيب، وشددت من إجراءاتها الأمنية في محيط المنشآت في المملكة.

وذكرت قناة ''الإخبارية'' السعودية على صفحتها على تويتر ''بأن وزارة الطاقة في المملكة علقت عملية ضخ النفط في خط الأنابيب الواصل بين البلدين، وذلك عقب استهداف الخط في البحرين''، حيث أعلنت الوزارة في بيانها عن ''تشديد الإجراءات الأمنية في كافة المنشآت النفطية في السعودية''، منددة بالعمل الذي وصفته بـ ''الإرهابي''.

من جهتها، أكدت شركة ''آرامكو'' السعودية إيقاف ضخ النفط، كما جرى إخلاء منطقة الحادث وعزل الصمامات المتصلة بهذا الخط حتى تكتمل أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، حيث يأتي بعد الحريق الذي شبّ بالقرب من خط الأنابيب في قرية البوري شمال غرب البحرين، هدد بنسف خط نقل النفط الواصل بين البلدين.

وتمكنت آليات الدفاع المدني البحريني من السيطرة على الحريق، بعد التنسيق مع شركة نفط البحرين ''بابكو''، والتي قامت بغلق عملية تدفق النفط في الأنبوب المشتعل، كما جرى تفعيل خطة الإخلاء والإيواء لسكان المنطقة المحيطة بموقع الحريق.

 

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البحرين الإرهاب المنطقة الحريق شوف تيفي

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