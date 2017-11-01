الجالية المغربية تحتفل بساحات العواصم العالمية بعد فوز الأسود أمام الفيلة ﻿

خرج أفراد الجالية المغربية إلى الشوارع والساحات العمومية بأكبر العواصم الأوربية خاصة ''باريس وبروكسيل وبرلين'' للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على ''الكوت ديفوار'' ونيل بطاقة التأهل لنهائيات كأس

شوف تيفي

خرج أفراد الجالية المغربية إلى الشوارع والساحات العمومية بأكبر العواصم الأوربية خاصة ''باريس وبروكسيل وبرلين'' للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على ''الكوت ديفوار'' ونيل بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل.

وقام أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا وبلجيكا وألمانيا بتزيين سياراتهم بالعلم الأحمر المغربي بالشوارع العمومية فيما تجمعوا بالمئات في أهم الساحات العمومية، رافعين شعارات تغني بالمملكة وبأسود الأطلس.

ولم تقتصر مظاهر الفرحة على المغاربة المتواجدين بأوربا فقط ، بل أظهرت مقاطع فيديو احتفالات الجماهير الرياضية العاشقة لكرة القدم المغربية بعاصمة قطر الدوحة وكذا بعاصمة المملكة العربية السعودية.