بعد التأهل للمونديال..هذا ما قاله رونار عن منتخبه ﻿

أكد الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم أحقية فريقه بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 20 عاما بفوزه على مضيفه العاجي بحصة 2-0 يومه السبت في أبيدجان في الجولة الأخيرة من

شوف سبور و.م.ع

أكد الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم أحقية فريقه بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 20 عاما بفوزه على مضيفه العاجي بحصة 2-0 يومه السبت في أبيدجان في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

وقال رونار ''المغرب استحق التأهل، بفضل تفاني اللاعبين، لقد كانوا حاضرين ذهنيا وبدنيا وفنيا مثلما كان العاجيون في عام 2015''، عندما قاد المدرب نفسه ساحل العاج للقب كأس الأمم الإفريقية.

أضاف ''خلال حديثي إلى اللاعبين قبل المباراة، قلت لهم أنه كان هناك جيل 1980 (كأس العالم 1986)، وجيل 1990 (كأس العالم 1994 و1998) مع مصطفى حجي الذي يتواجد ضمن جهازي الفني، والآن جاء دوركم لكتابة التاريخ. لقد فعلوا ذلك ببراعة''.