عاجل...حاكم دبي يهنئ المنتخب المغربي بعد العبور للمونديال ﻿

هنأ أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنتخب والشعب المغربي بعد فوزه الكبير بالمباراة التي جمعته عشية اليوم مع ''الكوت ديفوار'' بالعاصمة أبيدجان، حيث لجأ الأمير لحسابه على تويتر لمشاركة

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هنأ أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنتخب والشعب المغربي بعد فوزه الكبير بالمباراة التي جمعته عشية اليوم مع ''الكوت ديفوار'' بالعاصمة أبيدجان، حيث لجأ الأمير لحسابه على تويتر لمشاركة المغاربة والعرب قاطبة فرحة التأهل لمونديال روسيا.

وقال الأمير في تغريدة على حسابه بالتويتر مباشرة بعد نهاية المباراة'' مبروك للمملكة المغربية الشقيقة التأهل لكأس العالم.. تأهل أي بلد عربي تشريف لنا جميعاً.. وفرحة أي شعب عربي فرحة لكل العرب ..''

مبروك للمملكة المغربية الشقيقة التأهل لكأس العالم.. تأهل أي بلد عربي تشريف لنا جميعاً.. وفرحة أي شعب عربي فرحة لكل العرب .. pic.twitter.com/66nC0FJvIL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 11 novembre 2017