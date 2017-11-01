مظاهرات ضخمة في برشلونة للمطالبة بالإفراج عن السياسيين المعتقلين ﻿

خرج عشرات الآلاف من سكان إقليم ''كتالونيا'' إلى شوارع برشلونة لمطالبة السلطات الإسبانية بالإفراج عن السياسيين والناشطين المؤيدين لاستقلال الإقليم، حيث تجمع المتظاهرون في عاصمة الإقليم، خلف لافتة

شوف تيفي وكالات

خرج عشرات الآلاف من سكان إقليم ''كتالونيا'' إلى شوارع برشلونة لمطالبة السلطات الإسبانية بالإفراج عن السياسيين والناشطين المؤيدين لاستقلال الإقليم، حيث تجمع المتظاهرون في عاصمة الإقليم، خلف لافتة كبيرة كتبوا عليها ''نحن جمهورية'' كما حملوا لافتات عليها صور المعتقلين السياسيين العشرة.

وأصدرت محاكم إسبانيا قرارا بسجن المسؤولين ومن بينهم ثمانية وزراء في حكومة الإقليم، ويجري التحقيق معهم بتهم بسبب التمرد المزعوم وإثارة الفتنة، فيما أعلن حزب مؤيد للاستقلال عن ضم عدد من المسجونين إلى قائمة مرشحيه في الانتخابات المبكرة التي أعلنت عنها مدريد، الشهر المقبل، كما ضمت القائمة وزراء سابقين موجودين في الخارج.

وجاءت المظاهرات بعد يوم واحد من الإفراج عن رئيس برلمان كتالونيا، التي عزلتها مدريد من منصبها، وذلك بعد دفع كفالة 150 ألف يورو، حيث تجمع الآلاف بجوار مبنى البرلمان رافعين أعلام الاستقلال مرددين شعار ''حرية''.

وأثارت الأزمة السياسية في كتالونيا مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يتعامل حاليا مع قضية خروج بريطانيا من الاتحاد فضلا عن عدم اليقين حول مستقبل الإقليم الذي يسكنه 7.5 مليون شخص، حيث نقلت حوالي 2400 شركة مقراتها الرئيسية من كتالونيا إلى أماكن أخرى.

وعلى الجانب الآخر كانت هناك مظاهرات مناوئة لحكومة الإقليم ورافضة للاستقلال، شاركت فيها عمدة مدينة برشلونة أدا كولاو، وذلك قبل ساعات من المظاهرات المؤيدة للاستقلال، حيث قالت العمدة في اجتماع مع أعضاء حزبها ''لقد أثارت (حكومة كتالونيا) التوترات ونفذت إعلان استقلال من جانب واحد لا تريده الغالبية''.