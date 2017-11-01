إنجاز تاريخي غير مسبوق للكرة العربية بتأهل أربع منتخبات إلى مونديال روسيا ﻿

تمكن منتخبا المغرب وتونس من تحقيق الإنجاز الذي كان يرتقبه العرب والغير مسبوق في تاريخ الكرة العربية وهو رفع عدد منتخباتها المتأهلة إلى 4، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم.

شوف تيفي

تمكن منتخبا المغرب وتونس من تحقيق الإنجاز الذي كان يرتقبه العرب والغير مسبوق في تاريخ الكرة العربية وهو رفع عدد منتخباتها المتأهلة إلى 4، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم.

فيما قدم المنتخب المغربي مباراة تاريخية يومه السبت، حيث أطاح بالفيلة الإيفوارية بنتيجة 2-0، ليكسب بذلك ورقة العبور للمونديال الذي غاب عنه 20 عاما.

واكتفت تونس بنقطة واحدة جراء تعادلها السلبي مع ليبيا لتحقق بذلك نسور قرطاج ورقة التأهل قرطاج إلى نهائيات مونديال روسيا 2018.

يشار إلى أنه قد سبق للمنتخبين المصري والسعودي حجز مقعديهما في الحدث الأهم في العالم، لينضم إليهما المغرب وتونس، ليكونوا مربعا عربيا ذهبيا في المونديال القادم.