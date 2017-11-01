تعرف على موعد قرعة كأس العالم وتصنيف المغرب فيها ﻿

عقب إكمال المنتخب الوطني المغربي المباراة وضمان ورقة التأهل للمونديال بعد فوزه على الفيلة الإيفوارية، ضمن تواجده ضمن التصنيف الرابع بجانب المنتخب السنغالي بقرعة كأس العالم 2018 التى سوف تقام فى

شوف تيفي

عقب إكمال المنتخب الوطني المغربي المباراة وضمان ورقة التأهل للمونديال بعد فوزه على الفيلة الإيفوارية، ضمن تواجده ضمن التصنيف الرابع بجانب المنتخب السنغالي بقرعة كأس العالم 2018 التى سوف تقام فى الأول من شهر دجنبر المقبل بقصر ''الكرملين'' فى روسيا.

فيما يضم التصنيف الرابع بصفة رسمية ، منتخب المغرب إلى جانب منتخبات اليابان و كوريا الجنوبية و السعودية و بنما ، مع احتمال انضمام صربيا و نيجيريا في انتظار ما ستسفر عنه مباريات السد بين المنتخبات الأوروبية ، حيث أن كلا من (السويد و الدانمارك و كرواتيا و جمهورية إيرلندا و إيرلندا الشمالية)، مرشحون للالتحاق بالتصنيف الرابع في حال تحقيق التأهل.

يشار إلى أن المنتخب المغربي أنهى التصفيات متصدرا المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق أربع نقاط عن الكوت ديفوار.

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