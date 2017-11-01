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ليلة احتفالية بالمغرب...السيارات بالشوارع السياحية والزغاريد بالأحياء الشعبية والفلكلور بالبوادي

بتاريــخ : 12 نونبر 2017 / 01:46 ليلة احتفالية بالمغرب...السيارات بالشوارع السياحية والزغاريد بالأحياء الشعبية والفلكلور بالبوادي | سبور
ليلة احتفالية بالمغرب...السيارات بالشوارع السياحية والزغاريد بالأحياء الشعبية والفلكلور بالبوادي
مباشرة بعد إعلان نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد الكوت ديفوار عشية اليوم السبت، خرجت الجماهير الرياضية والمواطنون إلى الشوارع والساحات العمومية للتعبير عن الفرح والسرور ببلوغ نهائيات كأس العالم

شوف تيفي

مباشرة بعد إعلان نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد الكوت ديفوار عشية اليوم السبت، خرجت الجماهير الرياضية والمواطنون إلى الشوارع والساحات العمومية للتعبير عن الفرح والسرور ببلوغ نهائيات كأس العالم بعد غياب دام عشرين سنة.

وعرفت الشوارع الرئيسية بأهم المدن المغربية خاصة المجاورة للمناطق السياحية شللا تاما في حركة المرور، بفعل مئات السيارات التي حلت بدون سابق إنذار، حيث لم تستطع الأسر الاقتصار فقط على الاحتفال داخل منازلها، بل دفعهم تحقيق الحلم الذي تأخر إلى مشاركة الأفراح مع العائلة والمواطنين عبر التنقل نحو الشوارع المقابلة للشواطئ والمناطق السياحية.

أما الساحات العمومية المجاورة للأحياء الشعبية فقد عرفت احتشاد الجيران والشباب الذين تجمعوا بشكل تلقائي مباشرة بعد إعلان الحكم صافرة نهاية المقابلة المصيرية، حيث التحقت الأمهات أيضا بالساحات للمشاركة في الاحتفالات ''بالزغاريد'' والتغني بالحدث الذي أسر جميع قلوب المغاربة.

في حين بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفلات فنية للفلكلور المحلي بالمناطق القروية نظمها الشباب فرحا بحصول المغرب أخيرا على بطاقة التأهل لمونديال روسيا بعد فوزه على ''الكوت ديفوار'' مساء اليوم.

 

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