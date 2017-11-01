بعد زئير الأسود بأبيدجان...''لارام'' تسخر من تصريحات وزير الخارجية الجزائري ﻿

في رد غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الجزائري ''عبد القادر مساهل''، نشرت شركة الخطوط الملكية المغربية على صفحتها بالفيسبوك مباشرة بعد نهاية مباراة المغرب ''والكوت ديفوار'' صورة تتضمن كلمات

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في رد غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الجزائري ''عبد القادر مساهل''، نشرت شركة الخطوط الملكية المغربية على صفحتها بالفيسبوك مباشرة بعد نهاية مباراة المغرب ''والكوت ديفوار'' صورة تتضمن كلمات باللغة الفرنسية تكشف بأن الشركة سترافق الأسود لروسيا.

وتفيد الصورة التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، ''بأن شركة الخطوط الملكية المغربية لاتنقل المسافرين فقط على متن طائراتها بل سترافق الأسود أيضا إلى روسيا وهذا يعلمه الجميع''.

وتأتي ''الرسالة'' بعد التصريح غير الدبلوماسي لوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل بشهادة قيادات سياسية جزائرية معارضة في وقت سابق، حيث هاجم بعض المؤسسسات المغربية ومن بينها شركة الخطوط الملكية متهما إياها بنقل الحشيش بين المطارات.