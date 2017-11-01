عاجل..فرحة تأهل المنتخب المغربي تتحول إلى فاجعة بالدار البيضاء..الترامواي قتل شاب كان فرحان وكيحتافل ﻿

علمت ''شوف تيفي '' من مصدرها أن فرحة مجموعة من الشباب بتأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا، تحولت قبل قليل من ليلة يومه السبت إلى فاجعة حقيقية بعد أن دهست قاطرة ترامواي صديقهم ليلفظ أنفاسه الأخيرة على

"شوف تيفي "

علمت "شوف تيفي " من مصدرها أن فرحة مجموعة من الشباب بتأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا، تحولت قبل قليل من ليلة يومه السبت إلى فاجعة حقيقية بعد أن دهست قاطرة ترامواي صديقهم ليلفظ أنفاسه الأخيرة على مستوى سكة الحي المحمدي وبالتحديد بالقرب من ثانوية صلاح الدين الأيوبي.

وأكد المصدر ذاته بأن الشاب كان يحتفل وخلال محاولته تجاوز السكة دهسته قاطرة متوجهة إلى سيدي مومن، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأوضح ذات المصدر بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان وعاينت جثة الشاب التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.