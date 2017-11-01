انفـــراد.. ''عزيز الرباح'' تعليقا على فوز المنتخب المغربي.. ''كلشي فرحان وأي حاجة كتعلق بالوطن لا يتناقش فيها المغاربة...'' ﻿

تعليقا منه على فوز المنتخب المغربي أمام نظيره كوت ديفوار ، عبر ''عزيز الرباح'' عن فرحته وسعادته لهذا الفوز المصيري الذي تحقق مساء يومه السبت 10 نونبر 2017.

''شــــوف تيفي''

تعليقا منه على فوز المنتخب المغربي أمام نظيره كوت ديفوار ، عبر ''عزيز الرباح'' عن فرحته وسعادته لهذا الفوز المصيري الذي تحقق مساء يومه السبت 10 نونبر 2017.

وفي هذا الصدد أكد ''عزيز الرباح'' وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في حكومة العثماني خلال مكالمة هاتفية خص بها قناة ''شوف تيفي'' أن هذا الفوز يزيد اشعاعا للرياضة المغربية التي كانت دائما معطاءة وكانت ترفع الراية المغربية وتلعب أدوارها في وقت سابق .

وأضاف قائلا : ''هي فرحة كل المغاربة وهاذشي مفرح جدا جدا لا يمكن أن نكون إلا فرحانين وفي نفس الوقت نهنئ الفرق الإفريقية اللي تأهلت على أمل انهم تا هما ايشرفونا في مونديال روسيا ''

واسترسل: ''كلشي فرحان المغاربة أي حاجة كتعلق بالوطن لا يتناقش فيها المغاربة وموضوع الرياضة تنتهي فيه الألوان والانتماءات والطوائف واللي مقلق واللي مقلقشاي ... الكل يتوحد في هذه القضايا ...''