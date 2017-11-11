 سعد المجرد يعبر عن فرحته بعد فوز المنتخب المغربي بالعصير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد فرحة الإعلامي المصري شوبر بتأهل المغرب للمونديال واندهاشه بأداء الأسود الكبير أمام الكوت ديفوار | بووز

شاهد فرحة الإعلامي المصري شوبر بتأهل المغرب للمونديال واندهاشه بأداء الأسود الكبير أمام الكوت

بالفيديو..الدوزي يُبدع في أسرع أغنية بعد تأهل المنتخب المغربي لروسيا‎ | بووز

بالفيديو..الدوزي يُبدع في أسرع أغنية بعد تأهل المنتخب المغربي لروسيا‎

حشومة عليهم .. الشرطة البلجيكية تمنع الجماهير المغربية من الاحتفال بقلب العاصمة بروكيل ( فيديو ) | بووز

حشومة عليهم .. الشرطة البلجيكية تمنع الجماهير المغربية من الاحتفال بقلب العاصمة بروكيل ( فيديو )

فيديو رائع لفيصل فجر و هو يغني في المباشر أغنية اناس اناس الرائعة من روائع المرحوم محمد رويشة | بووز

فيديو رائع لفيصل فجر و هو يغني في المباشر أغنية ''اناس اناس'' الرائعة من روائع المرحوم محمد رويشة

مظاهرات ضخمة في برشلونة للمطالبة بالإفراج عن السياسيين المعتقلين | دولي

مظاهرات ضخمة في برشلونة للمطالبة بالإفراج عن السياسيين المعتقلين

بالفيديو : الأقاليم الصحراوية تخرج للشوارع بمدينة العيون للتعبير عن فرحتها بفوز المنتخب المغربي | بووز

بالفيديو : الأقاليم الصحراوية تخرج للشوارع بمدينة العيون للتعبير عن فرحتها بفوز المنتخب المغربي

بالفيديو..بعد فوز المنتخب المغربي و تأهله لمونديال روسيا..مغربية خارجة فرحانة فشوارع كازا تعرضات للتحرش فمنطقة حساسة وهاشنو داروليها | بووز

بالفيديو..بعد فوز المنتخب المغربي و تأهله لمونديال روسيا..مغربية خارجة فرحانة فشوارع كازا تعرضات

حصاد beiNsport: مواكبة للفوز والتأهل التاريخي للمنتخب الوطني الى مونديال روسيا 2018 من قلب أبيدجان | بووز

حصاد beiNsport: مواكبة للفوز والتأهل التاريخي للمنتخب الوطني الى مونديال روسيا 2018 من قلب أبيدجان

الكلمة الأخيرة beiNsports : تقارير وفرحة وحديث عن تأهل المنتخبين المغربي والتونسي لمونديال روسيا | بووز

الكلمة الأخيرة beiNsports : تقارير وفرحة وحديث عن تأهل المنتخبين المغربي والتونسي لمونديال روسيا

مجتمع ''ما مسوقش''

سعد المجرد يعبر عن فرحته بعد فوز المنتخب المغربي بالعصير

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 22:00 سعد المجرد يعبر عن فرحته بعد فوز المنتخب المغربي بالعصير | ثقافة و فنون
سعد المجرد يعبر عن فرحته بعد فوز المنتخب المغربي بالعصير
عبر الفنان المغربي سعد المجرد عن فرحته بتحقيق المنتخب الوطني المغربي الفوز على نظيره الإيفواري وكسب بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام صورة له

شوف تيفي

عبر الفنان المغربي سعد المجرد عن فرحته بتحقيق المنتخب الوطني المغربي الفوز على نظيره الإيفواري وكسب بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام صورة له مدمجة بالراية المغربية عليها عنوان :"العصير".

فيما أرفق المجرد الصورة بتعليق يقول فيه : " مبروك علينا فرحتنا لا توصف يا اسود ، دخلتو علينا الفرحة الكبيرة بهذا الانتصار الساحق ، و هذا هو ما يسمى بالعصير ."

يشار إلى أن تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى المونديال هو الخامس في تاريخه: 1970 و 1986 و 1994 و 1998 و 2018.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المنتخب المغربي سعد المجرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الأميرة للا مريم تحضر بباريس حفل تكريم إيرينا بوكوفا | ثقافة و فنون

الأميرة للا مريم تحضر بباريس حفل تكريم إيرينا بوكوفا

بالفيديو... رشيد شو في بارودي طريفة لأغنية أيمن السرحاني.. الموت ديال الضحك : | ثقافة و فنون

بالفيديو... رشيد شو في بارودي طريفة لأغنية أيمن السرحاني.. الموت ديال الضحك :

لوك شتوي جديد لسعد لمجرد يثير الجدل مرة أخرى بباريس | ثقافة و فنون

لوك شتوي جديد لسعد لمجرد يثير الجدل مرة أخرى بباريس

فيديو جد فاضح..مول البندير كيغني ويخسر في الهدرة وكيقول شي كلام عيب وحشومة يتقال | ثقافة و فنون

فيديو جد فاضح..مول البندير كيغني ويخسر في الهدرة وكيقول شي كلام عيب وحشومة يتقال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو من قلب مقهى شعبي بالبيضاء..أجواء رائعة لحظة تأهل المنتخب المغربي..تأثر/فرحة/ و مول المقهى فرق التمر+شوفو تفاعل الممثل هشام بهلول | بــووز
منذ 3 ساعات

فيديو من قلب مقهى شعبي بالبيضاء..أجواء رائعة لحظة تأهل المنتخب المغربي..تأثر/فرحة/ و مول المقهى فرق التمر+شوفو تفاعل الممثل هشام بهلول

بالفيديو ..بعد تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا..ليلة بيضاء بشوارع الدارالبيضاء..فرحة هيستيرية..شوفو كيفاش احتافلو المغاربة | بــووز

بالفيديو ..بعد تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال روسيا..ليلة بيضاء بشوارع الدارالبيضاء..فرحة هيستيرية..شوفو كيفاش احتافلو المغاربة

حصــــري و بالفيديو..شوفو كيفاش تفاعلات عائلة لاعب المنتخب المغربي أمين حارث مع مباراة المنتخب و الكوت ديفوار من قلب منزلهم بالدارالبيضاء..فرحة/زغاريد/الصلاة و السلام و دموع الجد | خارج البلاطو

حصــــري و بالفيديو..شوفو كيفاش تفاعلات عائلة لاعب المنتخب المغربي أمين حارث مع مباراة المنتخب و الكوت ديفوار من قلب منزلهم بالدارالبيضاء..فرحة/زغاريد/الصلاة و السلام و دموع الجد

بالفيديو..أقوى تصريح لمهدي بنعطية بعد هدفه القاتل في مرمى الكوت ديفوار..كنا رجالة بعدما ربحنا الإيفواريين | خارج البلاطو

بالفيديو..أقوى تصريح لمهدي بنعطية بعد هدفه القاتل في مرمى الكوت ديفوار..كنا رجالة بعدما ربحنا الإيفواريين

﻿

آخر المستجدات

شاهد فرحة الإعلامي المصري شوبر بتأهل المغرب للمونديال واندهاشه بأداء الأسود الكبير أمام الكوت ديفوار | بووز
منذ 14 دقيقة

شاهد فرحة الإعلامي المصري شوبر بتأهل المغرب للمونديال واندهاشه بأداء الأسود الكبير أمام الكوت

بالفيديو..الدوزي يُبدع في أسرع أغنية بعد تأهل المنتخب المغربي لروسيا‎ | بووز

بالفيديو..الدوزي يُبدع في أسرع أغنية بعد تأهل المنتخب المغربي لروسيا‎

حشومة عليهم .. الشرطة البلجيكية تمنع الجماهير المغربية من الاحتفال بقلب العاصمة بروكيل ( فيديو ) | بووز

حشومة عليهم .. الشرطة البلجيكية تمنع الجماهير المغربية من الاحتفال بقلب العاصمة بروكيل ( فيديو )

فيديو رائع لفيصل فجر و هو يغني في المباشر أغنية اناس اناس الرائعة من روائع المرحوم محمد رويشة | بووز

فيديو رائع لفيصل فجر و هو يغني في المباشر أغنية ''اناس اناس'' الرائعة من روائع المرحوم محمد رويشة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.