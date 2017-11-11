سعد المجرد يعبر عن فرحته بعد فوز المنتخب المغربي بالعصير ﻿

عبر الفنان المغربي سعد المجرد عن فرحته بتحقيق المنتخب الوطني المغربي الفوز على نظيره الإيفواري وكسب بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام صورة له

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عبر الفنان المغربي سعد المجرد عن فرحته بتحقيق المنتخب الوطني المغربي الفوز على نظيره الإيفواري وكسب بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام صورة له مدمجة بالراية المغربية عليها عنوان :"العصير".

فيما أرفق المجرد الصورة بتعليق يقول فيه : " مبروك علينا فرحتنا لا توصف يا اسود ، دخلتو علينا الفرحة الكبيرة بهذا الانتصار الساحق ، و هذا هو ما يسمى بالعصير ."

يشار إلى أن تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى المونديال هو الخامس في تاريخه: 1970 و 1986 و 1994 و 1998 و 2018.