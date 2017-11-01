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عـــاجل و رسميا: هذا ما قاله الملك محمد السادس للمنتخب المغربي بعد التأهل لمونديال روسيا + فيديو

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 21:26 عـــاجل و رسميا: هذا ما قاله الملك محمد السادس للمنتخب المغربي بعد التأهل لمونديال روسيا + فيديو | بوليتيك
عـــاجل و رسميا: هذا ما قاله الملك محمد السادس للمنتخب المغربي بعد التأهل لمونديال روسيا + فيديو
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي ستحتضنها فدرالية روسيا الاتحادية.

شـــوف تيفي: و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي ستحتضنها فدرالية روسيا الاتحادية.

وقال الملك في هذه البرقية، "وبعد، فقد تتبعنا، بكل ابتهاج واعتزاز، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي ستحتضنها فدرالية روسيا الاتحادية، مسجلا بذلك صفحة جديدة في سجل أمجاد كرة القدم الوطنية".

وأضاف الملك "أمام هذا الإنجاز الرياضي الرائع، الذي أدخل الفرحة والسرور في نفوس المغاربة قاطبة، يسعدنا أن نعرب لكافة مكونات المنتخب الوطني، لاعبين ومدربا، وطاقما تقنيا وطبيا، ولمسيري وأطر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن أحر تهانئنا، مقرونة ببالغ تقديرنا لما بذلوه من جهود طيلة أطوار الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم".

كما أشاد ، على وجه الخصوص، بـ"الأداء المتميز والروح الرياضية والتنافسية العالية للاعبي المنتخب الوطني، الذين أبانوا عن غيرة وطنية صادقة، فأبدعوا وأمتعوا الجماهير الرياضية، وأحيوا لديها أملا بطعم اليقين في إنجازات تضاهي ما حققته الأجيال السابقة التي ساهمت في تعبيد الطريق أمام الحضور المتألق لكرة القدم الإفريقية في منافسات نهائيات كأس العالم".

وجاء في البرقية "إذ نجدد لكم أزكى عبارات التهاني والتبريك، لندعو الله تعالى لكم بموصول التوفيق وبمزيد من العطاء والتألق في مختلف الملتقيات القارية والدولية، مشمولين بسابغ عطفنا وموصول رضانا".

 

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