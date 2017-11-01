عاجل و رسميا:الملك محمد السادس اتصل برونار و بن عطية و أشاد بالروح العالية التي تحلى بها الجمهور المغربي بأبيدجان + فيديو ﻿

كما سبق و أشارت له ''شوف تيفي في خبر حصري، وفي أعقاب المباراة التي جمعت اليوم السبت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره من كوت ديفوار، هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، بحرارة عناصر الفريق

شـوف تيفي:

كما سبق و أشارت له "شوف تيفي في خبر حصري، وفي أعقاب المباراة التي جمعت اليوم السبت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره من كوت ديفوار، هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، بحرارة عناصر الفريق الوطني بعد التأهل إلى مونديال 2018.

وهكذا تحدث الملك هاتفيا إلى مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار وعميد الفريق المهدي بنعطية حيث عبر لهما الملك عن سروره بعد الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني، معربا جلالته عن تهانيه الصادقة للاعبين وللطاقم التقني والإداري الذين أعطوا أفضل ما لديهم وأنهوا بذلك مسارا ممتازا توج بهذا الانجاز الكبير.

وبعد أن عبر الملك عن ارتياحه للأداء من مستوى عال الذي أبان عنه اللاعبون المغاربة ، حرص جلالته على الإشادة بالروح الرياضية العالية التي تحلى بها الجمهور المغربي الذي شجع فريقه بحماس منقطع النظير وأعطى بذلك أفضل مثال لشباب مغربي متألق على الدوام.

وفي الأخير عبر الملك عن متمنياته للفريق الوطني بالاستمرار في نفس الأداء بعد أن رفع عاليا العلم الوطني وكان بذلك محط فخر واعتزاز كل الشعب المغربي.