بالفيديو.. هذا هو الحوار الذي دار بين الملك محمد السادس والعميد بنعطية ﻿

بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي لمونديال روسيا 2018، على حساب نظيره الإيفواري مساء يومه السبت بأبيدجان، تلقى العميد مهدي بنعطية اتصالا هاتفيا من الملك محمد السادس عقب نهاية المباراة هنأ فيها

شوف تيفي

بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي لمونديال روسيا 2018، على حساب نظيره الإيفواري مساء يومه السبت بأبيدجان، تلقى العميد مهدي بنعطية اتصالا هاتفيا من الملك محمد السادس عقب نهاية المباراة هنأ فيها الكتيبة المغربية بعد الفوز والتأهل المستحق لكأس العالم روسيا.

وقال بنعطية للملك محمد السادس « شكرا لك كثيرا، لا يمكن أن نوافيك حقك وكل المجهودات التي قمت بها لأجلنا، لقد لعبنا بحرارة على رقعة الميدان والحمد لله ».

وظهر بنعطية خلال تكلمه مع العاهل المغربي على الهاتف متأثرا للغاية.

وكانت مصادر شوف تيفي قد كشفت أن الملك محمد السادس "الرياضي الأول في المغرب" اتصل شخصيا بالناخب الوطني هيرفي رونار وعميد الأسود المهدي بن عطية و هنأهم بهذا التتويج الهام.