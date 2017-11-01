فرحة عارمة والمغاربة كلــهم ناشطين والشوارع تصدح ''مبروك علينا هذي البداية مازال مازال'' ﻿

كما كان منتظرا من طرف الشعب المغربي أن يفوز فريق المنتخب المغربي خلال مباراة اليوم والتي جمعته بفريق الكوت ديفوار، يومه السبت 10 نونبر 2017 على تربة أرضه.

"شـــوف تيفي"

كما كان منتظرا من طرف الشعب المغربي أن يفوز فريق المنتخب المغربي خلال مباراة اليوم والتي جمعته بفريق الكوت ديفوار، يومه السبت 10 نونبر 2017 على تربة أرضه.

وفي هذا الصدد ضمن المنتخب المغربي التأهل لمونديال روسيا 2018 ، الشيء الذي حرك وجدان المغاربة قاطبة لأجل الخروج إلى الشوارع تعبيرا منهم على فرحتهم وسعادتهم بهذا التأهل الذي طالت مدته 20 سنة .

فرحة تأهل المنتخب المغربي لن تسكت المغاربة كبيرهم وصغيرهم الليلة، حيث أن الكل يصدح في الشوارع وفي ساحات كل المدن المغربيه "الله الوطن الملك"، "مبروك علينا هذي البداية مازال مازال" بحيث توجه المئات مباشرة من المقاهي إلى الشوراع وبشعارات عدة كلها فرحا بهذا الفوز التاريخي والمصيري.