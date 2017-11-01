مفاجأة..معلومة ستكتشفها لأول مرة عن المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم 2018 ﻿

يُعتبر المنتخب الوطني المغربي الوحيد الذي لم تتلق شباكه أي هدف، بالرغم من مواجهته للعديد من المنتخبات الإفريقية القوية خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

شوف سبور

يُعتبر المنتخب الوطني المغربي الوحيد الذي لم تتلق شباكه أي هدف، بالرغم من مواجهته للعديد من المنتخبات الإفريقية القوية خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وجاءت هاته الإحصائيات، بعدما تمكن أبناء المدرب الفرنسي هيرفي رونار من التعادل أمام المنتخب الغابوني والإيفواري والمالي في مبارايات الذهاب بصفر لمثله، فيما تمكن الأسود من سحق نظيره المالي في مباراة الإياب بمراكش بسداسية نظيفة، و ثلاثية الغابون على أرضية مركب محمد الخامس، وأخيرا الفوز بهدفين لصفر على الكوت ديفوار في المباراة النهائية المؤهلة لمونديال روسيا.

ومن جهة أخرى، فإن هجوم الأسود يعتبر هو ثاني أقوى هجوم بعدما تمكن من تسجيل ستة أهداف على نظيره المالي، بينما يحتل الكوت ديفوار أقوى هجوم.

تجدر الإشارة، إلى أن المنتخب الوطني المغربي تأهل على حساب منتخب الكوت ديفوار قبل قليل من يومه السبت لمونديال روسيا 2018، بعدما سجل كل من نبيل درار ومهدي بنعطية هدفي الفوز.