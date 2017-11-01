عـــاجل:بعد المغرب..تونس تضمن بطاقة العبور لروسيا ﻿

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مباشرة بعدما تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا 2018،تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا سنة 2018، وذلك بعد تعادله مع المنتخب الليبي بنتيجة صفر

شـوف تيفي:

مباشرة بعدما تأهل المنتخب المغربي لمونديال روسيا 2018،تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا سنة 2018، وذلك بعد تعادله مع المنتخب الليبي بنتيجة صفر لمثله في المقابلة التي جمعت بينهما اليوم السبت بملعب رادس في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب التونسي قد تصدر المجموعة الإفريقية الأولى في نهاية تصفيات المونديال (المنطقة الإفريقية) برصيد 14 نقطة متقدما عن نظيره الكونغولي (13 نقطة).

ويعد هذا التأهل الخامس للمنتخب إلى المونديال بعد دورات الأرجنتين 1978 وفرنسا 1998 وكوريا - اليابان 2002 وألمانيا 2006.

 

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شوف تيفي المغرب منتخب روسيا

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