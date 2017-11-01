عــاجل:هذا هو مسار تأهل أسود الأطلس لمونديال روسيا2018 ﻿

سلك المنتخب الوطني المغربي طريقا صعبة مكنته من التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة بروسيا 2019 ، وهو الخامس في تاريخه بعد سنوات 1970 و1986 و 1994 و 1998.

شــــوف تيفي:

سلك المنتخب الوطني المغربي طريقا صعبة مكنته من التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة بروسيا 2019 ، وهو الخامس في تاريخه بعد سنوات 1970 و1986 و 1994 و 1998.

فيما يلي هذا هو مسار الأسود في هذه المنافسة:

الجولة الأولى :

الغابون ............... المغرب 0-0 .

الجولة الثانية :

المغرب ............. كوت ديفوار 0-0.

الجولة الثالثة :

المغرب ............ مالي 6-0.

الجولة الرابعة :

مالي ............. المغرب 0-0.

الجولة الخامسة :

المغرب ......... الغابون 3-0.

الجولة السادسة :

كوت ديفوار .... المغرب 0-2