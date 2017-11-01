عــاجل:هذا هو مسار تأهل أسود الأطلس لمونديال روسيا2018 ﻿

شــــوف تيفي:
سلك المنتخب الوطني المغربي طريقا صعبة مكنته من التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة بروسيا 2019 ، وهو الخامس في تاريخه بعد سنوات 1970 و1986 و 1994 و 1998.
فيما يلي هذا هو مسار الأسود في هذه المنافسة:
الجولة الأولى :
الغابون ............... المغرب 0-0 .
الجولة الثانية :
المغرب ............. كوت ديفوار 0-0.
الجولة الثالثة :
المغرب ............ مالي 6-0.
الجولة الرابعة :
مالي ............. المغرب 0-0.
الجولة الخامسة :
المغرب ......... الغابون 3-0.
الجولة السادسة :
كوت ديفوار .... المغرب 0-2