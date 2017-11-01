عـاجل و حصري.. الملك محمد السادس أول المهنئين للمنتخب المغربي.. اتصل شخصيا بهيرفي رونار و المهدي بن عطية بعد التأهل بأبيدجان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس هنأ قبل قليل من مساء يومه السبت،المنتخب المغربي بعد تأهله المستحق لكأس العالم بروسيا 2018 على حساب منتخب الكوت ديفوار.

شـــوف تيفي:م غطاس

علمت "شوف تيفي" أن الملك محمد السادس هنأ قبل قليل من مساء يومه السبت،المنتخب المغربي بعد تأهله المستحق لكأس العالم بروسيا 2018 على حساب منتخب الكوت ديفوار.

و كشفت مصادرنا، أن الملك محمد السادس "الرياضي الأول في المغرب" اتصل شخصيا بالناخب الوطني هيرفي رونار و عميد الأسود المهدي بن عطية و هنأهم بهذا التتويج الهام.

وبعد غياب دام 20 سنة وتحديدا منذ عام 1998 في فرنسا، زأر الأسود بصوت عالٍ من قلب أبيدجان و مكنوا المنتخب المغربي من التأهل لكأس العالم بروسيا 2018 على حساب منتخب الكوت ديفوار.

وحجزت الأسود بطاقة العبور لمونديال روسيا 2018 بعد مسار متميز طيلة مباريات المجموعة الثالثة، حيث أنهوا المنافسات في الصدارة بمجموع 12 نقطة و بدون أن يتلقوا أية هزيمة ولم يدخل شباكهم اي هدف مع تفوق خط الهجوم بتسجيله 11 هدفا

و كان فوز الوداد فأل خير على المنتخب المغربي في التأهل لنهائيات كأس العالم، خصوصا وأن الذاكرة الكروية المغربية تختزن أحداث مماثلة، أولها فوز فريق الجيش الملكي باللقب القاري سنة 1985، وتأهل المنتخب المغربي لمونديال 1986.

كما تحتفظ الذاكرة الكروية المغربية بتزامن آخر تأهل لأسود الأطلس لمونديال فرنسا سنة 1998، بتربع فريق الرجاء البيضاوي على عرش الأندية القارية سنة 1997 بعد تتويجه بطلا لعصبة الأبطال سنة 1997 أمام كولد فيلز الغاني

وبلغ أسود الأطلس لخامس مرة الأدوار النهائية لكأس العالم بعد سنوات 1970 و 1986 و 1994 و 1998 .