الملك محمد السادس يستقبل ولي عهد أبو ظبي بمقر إقامته بالإمارات ﻿

في إطار زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها الملك محمد السادس، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استقبل

شوف تيفي

في إطار زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها الملك محمد السادس، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، استقبل الملك اليوم السبت بمقر إقامته بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبعد اللقاء الموسع الذي حضره عدد من المسؤولين السامين بالبلدين، أجرى الملك والشيخ محمد بن زايد آل نهيان مباحثات على انفراد، حيث استعرض الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية القوية ومتعددة الأبعاد التي تربط بين البلدين، وكذا وشائج الأخوة المتينة والعريقة بين الشعبين الشقيقين.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إعطاء دينامية ودفعة جديدة للجنة الثنائية المشتركة، كما همت المباحثات بين الملك والشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة قضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي، حيث حضر هذه المباحثات، عن الجانب الإماراتي، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم منطقة الظفرة، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي الحوسني مستشار بديوان ولي عهد أبو ظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، في حين حضر من الجانب المغربي مستشارو الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.