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بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 19:24 بعد طول انتظار.. زئير الأسود يصدح من أرجاء أبيدجان وصولا لمونديال روسيا | سبور
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بانسجام قوي وعزيمة الرجال، تأهل المنتخب الوطني المغربي على حساب منتخب الكوت ديفوار قبل قليل من يومه السبت لمونديال روسيا 2018.

شوف سبور

 بانسجام قوي وعزيمة الرجال، تأهل المنتخب الوطني المغربي على حساب منتخب الكوت ديفوار قبل قليل من يومه السبت لمونديال روسيا 2018.

أسود الأطلس تمكنوا من هز شباك منتخب الفيلة في مناسبتين من أقدام نبيل درار والعميد مهدي بنعطية في الدقيقتين 25 و30 من عمر الشوط الأول.

وبالرغم من المحاولات الهجومية لمنتخب الكوت ديفوار من أجل تحقيق نتيجة الفوز إلا أن دفاع أبناء هيرفي رونار كان الأقوى، لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين لصفر.

وبهذه النتيجة، فإن المنتخب المغربي يتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد غياب دام لعشرين سنة.

 

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