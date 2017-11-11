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مثـــير وبالصور .. عروسان بفاس وقفوا العرس لمتابعة مباراة المنتخب الوطني وسط تشجيعات المدعويين وأفراد العائلتين

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 18:57 مثـــير وبالصور .. عروسان بفاس وقفوا العرس لمتابعة مباراة المنتخب الوطني وسط تشجيعات المدعويين وأفراد العائلتين | سبور
مثـــير وبالصور .. عروسان بفاس وقفوا العرس لمتابعة مباراة المنتخب الوطني وسط تشجيعات المدعويين وأفراد العائلتين
في سابقة من نوعها أوقف عروسان أشغال الاحتفال بليلة زفافهما مساء يومه السبت 10 نونبر 2017 بإحدى قاعات طريق اموزار بفاس لأجل متابعة مباراة المنتخب الوطني .

"شــــوف تيفي"

 في سابقة من نوعها أوقف عروسان أشغال الاحتفال بليلة زفافهما مساء يومه السبت 10 نونبر 2017 بإحدى قاعات طريق اموزار بفاس لأجل متابعة مباراة المنتخب الوطني .

وحسب مصادر "شوف تيفي " فتزامن ساعات الاحتفال بزفاف العروسين بالمباراة المصيرية التي تجمع فريق المنتخب المغربي بفريق الكوت ديفواري ببلده جعلت أحباب العروسين يتوافقون على توقيف الفرحة لتكتمل بفرحة فوز المنتخب المغربي الذي يتفوق إلى حدود هذه اللحظات بهدفين مقابل لاشيء.

هذا ويعرف العرس المذكور رفع العلم الوطني وسط تشجيعات المدعويين وأفراد العائلة في جو كله حماس و تشويق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي العرس فاس المغرب المنتخب المغربي

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