هذا ما قال أبرز نجوم المنتخب المغربي الغائبين عن المقابلة الحاسمة ﻿

على الرغم من غيابهم عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة المصيرية ضد منتخب الكوت ديفوار يومه السبت، إلا أن قلوبهم مع المنتخب ويتمنون فوزه وكسب بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، حيث نشر العديد من

شوف تيفي

على الرغم من غيابهم عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة المصيرية ضد منتخب الكوت ديفوار يومه السبت، إلا أن قلوبهم مع المنتخب ويتمنون فوزه وكسب بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، حيث نشر العديد من اللاعبين عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مجموعة من رسائل محفزة من أجل كسب نقاط التأهل.

فيما نشر يوسف بن ناصر لاعب نادي موناكو الفرنسي صورة لراية المغرب مرفوقة بتعليق يقول فيه "أكتبوا التاريخ .. ديما مغرب"، وأيضا اللاعب أشرف لزعر الذي يلعب في نادي باليرمو الإيطالي قال :" لا يهم من سيلعب كل ما يهم التأهل للمونديال وفقكم الله إخوتي و قلوب كل المغاربة معكم ".

و إلى جانبهم لاعب نادي سانت إتيان أسامة طنان الذي قال هو أيضا :" أتمنى لفريق بلدي لعبة كبيرة اليوم، للأسف أنا ما زلت غير قادر على اللعب، ومع ذلك سنفعل كل شيء للفوز في هذه اللعبة والتأهل إلى كأس العالم 2018".

وأخرهم اللاعب عزيز بوهدوز المحترف بنادي سانت باولي الألماني الذي نشر صورة له وهو في طائرة متوجه لأبيدجان لمساندة الأسود، حيث أرفق الصورة بتعليق يقول فيه:" المحطة القادمة ... أبيدجان".

يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي تكفيه نقطة واحدة لضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات مونديال روسيا 2018.