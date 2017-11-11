 هذا ما قال أبرز نجوم المنتخب المغربي الغائبين عن المقابلة الحاسمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو .. شاهد فرحة هيستيرية للجماهير المغربية بعد هدف نبيل درار الرائع و هدف مهدي بنعطية القاتل في مباراة المغرب و ساحل العاج | بووز

بالفيديو .. شاهد فرحة هيستيرية للجماهير المغربية بعد هدف نبيل درار الرائع و هدف مهدي بنعطية القاتل

بالفيديو.. فتيات روسيات بغاو المغرب يتأهل‎ | بووز

بالفيديو.. فتيات روسيات بغاو المغرب يتأهل‎

بين سبورت تنقل فرحة هستيرية لفتاة مغربي في أحد مقاهي المملكة المغربية بعد هدف بنعطية | بووز

بين سبورت تنقل فرحة هستيرية لفتاة مغربي في أحد مقاهي المملكة المغربية بعد هدف بنعطية

نور الدين أمرابط وزياش يبهدلان دفاعات ساحل العاج بمراوغة عالمية | بووز

نور الدين أمرابط وزياش يبهدلان دفاعات ساحل العاج بمراوغة عالمية

بالفيديو..الجماهير الايفوارية كتلوح القراعي ديال الماء على اللاعبين بعد الهدف الثاني | بووز

بالفيديو..الجماهير الايفوارية كتلوح القراعي ديال الماء على اللاعبين بعد الهدف الثاني

شاهد بالفيديو ثنائية المنتخب المغربي الرائعة أمام ساحل العاج في الشوط الأول 2-0 ( هدف عالمي لـ نبيل درار - هدف قاتل لمهدي بنعطية ) | بووز

شاهد بالفيديو ثنائية المنتخب المغربي الرائعة أمام ساحل العاج في الشوط الأول 2-0 ( هدف عالمي لـ نبيل

بالفيديو شاهد الهدف الثاني للمنتخب المغربي عن طريق المهدي بنعطية في مرمى الكوت ديفوار 2-0 بتعليق جنوني جواد بادة | بووز

بالفيديو شاهد الهدف الثاني للمنتخب المغربي عن طريق المهدي بنعطية في مرمى الكوت ديفوار 2-0 بتعليق

شاهد الهدف الأول الرائع للمنتخب المغربي في مرمى ساحل العاج عن طريق نبيل درار 1-0 | بووز

شاهد الهدف الأول الرائع للمنتخب المغربي في مرمى ساحل العاج عن طريق نبيل درار 1-0

شاهد تفاعل كبير و رائع للجماهير المغربية لحظة دخول لاعبي المنتخب المغربي أرضية ملعب فيليكس هوفويت | بووز

شاهد تفاعل كبير و رائع للجماهير المغربية لحظة دخول لاعبي المنتخب المغربي أرضية ملعب فيليكس هوفويت

مجتمع ''ما مسوقش''

هذا ما قال أبرز نجوم المنتخب المغربي الغائبين عن المقابلة الحاسمة

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 18:42 هذا ما قال أبرز نجوم المنتخب المغربي الغائبين عن المقابلة الحاسمة | سبور
هذا ما قال أبرز نجوم المنتخب المغربي الغائبين عن المقابلة الحاسمة
على الرغم من غيابهم عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة المصيرية ضد منتخب الكوت ديفوار يومه السبت، إلا أن قلوبهم مع المنتخب ويتمنون فوزه وكسب بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، حيث نشر العديد من

شوف تيفي

على الرغم من غيابهم عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة المصيرية ضد منتخب الكوت ديفوار يومه السبت، إلا أن قلوبهم مع المنتخب ويتمنون فوزه وكسب بطاقة التأهل لمونديال روسيا 2018، حيث نشر العديد من اللاعبين عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مجموعة من رسائل محفزة من أجل كسب نقاط التأهل.

فيما نشر يوسف بن ناصر لاعب نادي موناكو الفرنسي صورة لراية المغرب مرفوقة بتعليق يقول فيه "أكتبوا التاريخ .. ديما مغرب"، وأيضا اللاعب أشرف لزعر الذي يلعب في نادي باليرمو الإيطالي قال :" لا يهم من سيلعب كل ما يهم التأهل للمونديال وفقكم الله إخوتي و قلوب كل المغاربة معكم ".

و إلى جانبهم لاعب نادي سانت إتيان أسامة طنان الذي قال هو أيضا :" أتمنى لفريق بلدي لعبة كبيرة اليوم، للأسف أنا ما زلت غير قادر على اللعب، ومع ذلك سنفعل كل شيء للفوز في هذه اللعبة والتأهل إلى كأس العالم 2018".

وأخرهم اللاعب عزيز بوهدوز المحترف بنادي سانت باولي الألماني الذي نشر صورة له وهو في طائرة متوجه لأبيدجان لمساندة الأسود، حيث أرفق الصورة بتعليق يقول فيه:" المحطة القادمة ... أبيدجان".

يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي تكفيه نقطة واحدة لضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات مونديال روسيا 2018.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي رياضة مونديال منتخب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

احتفالات هستيرية للمغاربة بالساحات العمومية والمقاهي بعد نهاية الشوط الأول | سبور

احتفالات هستيرية للمغاربة بالساحات العمومية والمقاهي بعد نهاية الشوط الأول

بث مباشر : مباراة تونس و ليبيا / تصفيات كأس العالم 2018: أفريقيا | سبور

بث مباشر : مباراة تونس و ليبيا / تصفيات كأس العالم 2018: أفريقيا

ريال مدريد يدعم لاعبه أشرف حكيمي و المنتخب الوطني المغربي | سبور

ريال مدريد يدعم لاعبه أشرف حكيمي و المنتخب الوطني المغربي

عاجـــــل.. هذه هي التشكيلة الرسمية لمنتخب الفيلة أمام الأسود | سبور

عاجـــــل.. هذه هي التشكيلة الرسمية لمنتخب الفيلة أمام الأسود

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب القصر الكبير..النشيد الوطني على الطريقة الشمالية مع عائلة لاعب المنتخب المغربي كريم الأحمدي | بــووز
منذ 4 دقائق

من قلب القصر الكبير..النشيد الوطني على الطريقة الشمالية مع عائلة لاعب المنتخب المغربي كريم الأحمدي

المغاربة يوجهون رسائل تحفيزية إلى المنتخب المغربي من كازا لأبيدجان | بــووز

المغاربة يوجهون رسائل تحفيزية إلى المنتخب المغربي من كازا لأبيدجان

مُثير و باليفيديو..الإيفواريين المقيمين بالمغرب بين مشجع للمنتخب المغربي و مشجع لمنتخب الكوت ديفوار..شوفو أشنو قالو | بــووز

مُثير و باليفيديو..الإيفواريين المقيمين بالمغرب بين مشجع للمنتخب المغربي و مشجع لمنتخب الكوت ديفوار..شوفو أشنو قالو

بالفيديو..مغربي مهووس بحب المنتخب المغربي ..هاشنو غادي يدير إلى تأهل المنتخب لكأس العالم بروسيا | بــووز

بالفيديو..مغربي مهووس بحب المنتخب المغربي ..هاشنو غادي يدير إلى تأهل المنتخب لكأس العالم بروسيا

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو .. شاهد فرحة هيستيرية للجماهير المغربية بعد هدف نبيل درار الرائع و هدف مهدي بنعطية القاتل في مباراة المغرب و ساحل العاج | بووز
منذ 14 دقيقة

بالفيديو .. شاهد فرحة هيستيرية للجماهير المغربية بعد هدف نبيل درار الرائع و هدف مهدي بنعطية القاتل

بالفيديو.. فتيات روسيات بغاو المغرب يتأهل‎ | بووز

بالفيديو.. فتيات روسيات بغاو المغرب يتأهل‎

بين سبورت تنقل فرحة هستيرية لفتاة مغربي في أحد مقاهي المملكة المغربية بعد هدف بنعطية | بووز

بين سبورت تنقل فرحة هستيرية لفتاة مغربي في أحد مقاهي المملكة المغربية بعد هدف بنعطية

نور الدين أمرابط وزياش يبهدلان دفاعات ساحل العاج بمراوغة عالمية | بووز

نور الدين أمرابط وزياش يبهدلان دفاعات ساحل العاج بمراوغة عالمية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contac[email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.