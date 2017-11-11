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بالصور : ''الرونجروفر'' الي تشفرات عبر موقع « avito » توجد بنواحي سيدي رحال

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 14:15 بالصور : الرونجروفر الي تشفرات عبر موقع « avito » توجد بنواحي سيدي رحال | حوادث و حقوق
بالصور : ''الرونجروفر'' الي تشفرات عبر موقع « avito » توجد بنواحي سيدي رحال
بعدما تعرضت عائلة بمدينة مراكش إلى عملية نصب خطيرة عن طريق موقع الإعلانات المغربي الشهير avito ، حيث تم الاستيلاء على سيارة فاخرة من نوع ''رونجروفر'' قبالة عمالة مراكش يوم الأربعاء الماضي.

''شوف تيفي''

بعدما تعرضت عائلة بمدينة مراكش إلى عملية نصب خطيرة عن طريق موقع الإعلانات المغربي الشهير avito ، حيث تم الاستيلاء على سيارة فاخرة من نوع ''رونجروفر'' قبالة عمالة مراكش يوم الأربعاء الماضي.

أكدت العائلة التي تعرضت لهذه السرقة بسبب عرض سيارتها للبيع عبر وضع إعلان في موقع الإعلانات المذكور أعلاه أنه أفاد شهود عيان أن السيارة تتجول بنواحي سيدي رحال وأن هناك العديد من الناس شاهدوا نفس السيارة بأماكن مختلفة بنفس النواحي وأن رجال الدرك يترصدونها منذ ليلة أمس.

هذا وقد تقدمت العائلة التي تعرضت لعملية السرقة هذه بشكاية إلى المصالح الأمنية ولا زالت الأبحاث جارية.

رقم العائلة : 0661042726

‫شوف تيفي

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شوف تيفي عملية سرقة مركش

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