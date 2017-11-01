خلافا لإبن كيران...العثماني يضاعف الميزانية المخصصة لمجلس النواب وديوان ''الحبيب المالكي'' ﻿

كشف برلماني في اتصال هاتفي ''لشوف تيفي'' أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، تمكن من فرض شروطه المالية على مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث استفاد من زيادة في الأموال المخصصة لديوانه بنسبة 100 في

شوف تيفي

كشف برلماني في اتصال هاتفي ''لشوف تيفي'' أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، تمكن من فرض شروطه المالية على مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث استفاد من زيادة في الأموال المخصصة لديوانه بنسبة 100 في المائة.

وأوضح ذات المصدر، أن عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق رفض زيادة الميزانية المخصصة لرئيس مجلس النواب، حيث استقرت في 1 مليون درهم، لكن اليوم أضحت 2 مليون درهم ستخصص لديوان الرئيس.

وأضاف ذات المصدر، أن الميزانية المخصصة للفرق البرلمانية، ارتفعت هي الأخرى بواقع 6 ملايين درهم، حيث كانت محصورة فقط في 5 ملايين درهم طيلة السنوات السابقة، فيما اليوم أصبحت 11 مليون درهم.