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عــاجل و غير متوقع..شوفو أشنو وقع للجماهير المغربية فأبيدجان لحظة وصولهم للمعلب قبل المباراة الحاسمة

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 14:49 عــاجل و غير متوقع..شوفو أشنو وقع للجماهير المغربية فأبيدجان لحظة وصولهم للمعلب قبل المباراة الحاسمة | سبور
عــاجل و غير متوقع..شوفو أشنو وقع للجماهير المغربية فأبيدجان لحظة وصولهم للمعلب قبل المباراة الحاسمة
علمت'' شوف تيفي'' من موفدها بأبيدجان، أن الجماهير المغربية تلقت معاملة سيئة جدا من طرف المسؤولين بالكوت ديفوار على الملعب الذي سيحتضن بعد دقائق المباراة الحاسمة بين المنتخب المغربي و نظيره

شــوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من موفدها بأبيدجان، أن الجماهير المغربية تلقت معاملة سيئة جدا من طرف المسؤولين بالكوت ديفوار على الملعب الذي سيحتضن بعد دقائق المباراة الحاسمة بين المنتخب المغربي و نظيره الإيفواري.

و قال موفدنا ،إن المسؤولين على الملعب منحوا للجماهير الإيفوارية أماكن مغطاة عكس الجماهير المغربية التي خُصصت لها أماكن مكشوفة تحت أشعة الشمس الحارقة و المرتفعة جدا بأبيدجان.

و قد تسبب هذا الأمر في استفزاز بعض الجماهير المغربية التي حلت قبل ساعات بالملعب لحضور مباراة الحسم و مساندة الأسود.

ويخوض المنتخب الوطني المغربي ، مباراته السادسة والأخيرة، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، أمام نظيره الايفواري بأبيدجان، وكله إصرار لتأكيد تفوقه على منتخبات المجموعة الثالثة، وحجز بطاقة التأهل لنهائيات المونديال للمرة الخامسة في تاريخ كرة القدم الوطنية، بعد انتظار دام 20 سنة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أبيدجان أسود الجماهير

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