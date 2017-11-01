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عــاجل: دقائق قبل مباراة الحسم:رونار للإيفواريين..سمحو ليا نتوما عزاز عليا و لكن جيت ندي تأهل المغرب من الكوت ديفوار

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 14:26 عــاجل: دقائق قبل مباراة الحسم:رونار للإيفواريين..سمحو ليا نتوما عزاز عليا و لكن جيت ندي تأهل المغرب من الكوت ديفوار | سبور
عــاجل: دقائق قبل مباراة الحسم:رونار للإيفواريين..سمحو ليا نتوما عزاز عليا و لكن جيت ندي تأهل المغرب من الكوت ديفوار
في حديثه ساعات قليلة قبل مباراة المنتخب المغربي و نظيره الإيفواري،قال المدرب الفرنسي هيرفي رونار،أنه عازم على الفوز و التأهل لكأس العالم2018 بروسيا رفقة المنتخب المغربي من الكوت ديفوار.

شـــوف تيفي

في حديثه ساعات قليلة قبل مباراة المنتخب المغربي و نظيره الإيفواري،قال المدرب الفرنسي هيرفي رونار،أنه عازم على الفوز و التأهل لكأس العالم2018 بروسيا رفقة المنتخب المغربي من الكوت ديفوار.

و اعتذر المدرب الإيفواري السابق خلال لقاء إذاعي يومه السبت،من الشعب الإيفواري قائلا: سمحو ليا نتوما عزاز عليا و لكن جيت ندي تأهل المغرب من الكوت ديفوار.."

وكان رونار أكد خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة السبت حضره أزيد من ثلاثين صحفيا إيفواريا ومغربيا، إن " الروح القتالية هي ما يفترض أن يكون مفتاح النجاح في مواجهة فريق إيفواري يتوفر على العديد من الكفاءات الفردية".

وأضاف أن اللقاء مع الفلية لن يكون سهلا، "لكننا ملمون بجميع معايير المباراة. كنت مدربا هنا (أبيدجان). وأنا متموقع أفضل من أي شخص آخر لأتعرف على عمق تفاصيل اللقاء".

وبعدما أبرز أنه يتوقع مباراة حامية الوطيس بين فريقين "يعرفان بعضهما جيدا"، أعرب الناخب الوطني عن أمله في أن يهدي الانتصار للجمهور المغربي ولمجموع الطاقم التقني والإداري "الذي اشتغل لسنوات مع هذاالفريق".

وأضاف أنه "منذ أتيت إلى المغرب، توفرت لي جميع الوسائل التي يمكن لمدرب أن يتوفر عليها. ويبقى الدور علي لأتم العمل الموصول لمدة سنوات عديدة الذي قامت به جميع مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية لكرة القدم".

وقال رونار "أنا من يتحمل ضغط المباراة، وأنا أتحمل مسؤوليتي"، معتبرا أن هذا النوع من اللقاءات يكتسي أهمية أكثر من غيره في المسار المهني لأي مدرب.

وكانت عناصر المنتخب الوطني خاضت قبيل انعقاد هذا المؤتمر الصحفي ثاني حصة تدريبية لها على أرضية ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان، الذي سيحتضن مباراة يوم غد على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش.

شوف تيفي؛المغرب؛منتخب؛روار؛إيفوار

وفي مباراتهم ضد منتخب الفيلة الإيفواريين، لن يحتاج أسود الأطلس الذين يتصدرون مجموعتهم بتسع نقاط، لأكثر من التعادل لحيازة بطاقة التأهل لكأس العالم.

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دقائق مباراة رونار للإيفواريين.. المغرب الكوت ديفوار

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