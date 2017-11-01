بعد المغرب...الجزائر تطلق قمرا صناعيا عسكريا بمساعدة الصين ﻿

بعد ثلاثة أيام على إطلاق المغرب للقمر الصناعي ''محمد السادس أ'' من قاعدة فرنسية، كشفت مواقع إخبارية صينية، أن الجزائر تستعد لإطلاق أول قمر صناعي من الصين، لأغراض عسكرية واستراتيجية.

شوف تيفي

بعد ثلاثة أيام على إطلاق المغرب للقمر الصناعي "محمد السادس أ" من قاعدة فرنسية، كشفت مواقع إخبارية صينية، أن الجزائر تستعد لإطلاق أول قمر صناعي من الصين، لأغراض عسكرية واستراتيجية.

وأوضحت المصادر الصينية، أن القمر الصناعي، "الكوم سات-1" سيعمل على حماية الجزائر وحدودها من أي محاولة تجسس و معطيات الاتصالات، حيث أن الأهداف الرئيسية للقمر الصناعي مخابراتي وعسكري بالأساس.

وتأتي خطوة حكومة الجزائر التي استنفرت أجهزتها، بعد ثلاثة أيام على نجاح المغرب من إطلاق القمر الصناعي "محمد السادس أ" الذي سيعقبه قمر صناعي آخر في الشهور القليلة المقبلة.