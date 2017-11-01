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بلاتر متهم بالتحرش الجنسي

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 13:24 بلاتر متهم بالتحرش الجنسي | دولي
بلاتر متهم بالتحرش الجنسي
لا زالت قائمة المتهمين بالتحرش من المشاهير تزداد، حيث انضاف إليها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقا جوزيف بلاتر، بعدما اتهمته حارسة مرمى المنتخب الأميركي هوب سولو بالتحرش بها، خلال حفل

شوف تيفي

لا زالت قائمة المتهمين بالتحرش من المشاهير تزداد، حيث انضاف إليها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقا جوزيف بلاتر، بعدما اتهمته حارسة مرمى المنتخب الأميركي هوب سولو بالتحرش بها، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد في يناير 2013.

وقالت سولو في تصريح لصحيفة "إكسبريسو" البرتغالية، نشر السبت، إن بلاتر "ربت على مؤخرتي" خلال الحفل الذي شاركت في تقديمه سولو إلى جانب رئيس الفيفا السابق.

وفي الحفل قدمت سولو جائزة أفضل لاعبة في العالم لزميلتها في المنتخب الأمريكي، المهاجمة آبي وامباش، بعد مساهمتها في تتويج فريقها بذهبية أولمبياد لندن 2012
.
وأوضحت أنها "صدمت" بعد الواقعة، مضيفة: "كان علي الابتعاد لإهداء زميلتي أكبر تتويج في حياتها والاحتفال معها بتلك اللحظة. حولت تركيزي بالكامل إلى آبي".

وأنكر متحدث باسم بلاتر اتهامات سولو، وقال إن "هذه المزاعم سخيفة".، حسب ما نقله موقع سكاي نيوز.

شوف تيفي؛ بلاتر؛ جنس؛ تحرش؛

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