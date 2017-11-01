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مجتمع ''ما مسوقش''

عاجل.. بعد الزلزال السياسي: ''العثماني'' يلوح بالاستقالة و''بن كيران'' يغيب بعد حضور ''الرميد'' خلال لقاء قيادة المصباح وهاشنو وقع

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 13:45 عاجل.. بعد الزلزال السياسي: العثماني يلوح بالاستقالة وبن كيران يغيب بعد حضور الرميد خلال لقاء قيادة المصباح وهاشنو وقع | بوليتيك
عاجل.. بعد الزلزال السياسي: ''العثماني'' يلوح بالاستقالة و''بن كيران'' يغيب بعد حضور ''الرميد'' خلال لقاء قيادة المصباح وهاشنو وقع
كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني صرح في لقاء الأمانة العامة يوم أمس بأن تقديمه الاستقالة من رئاسة الحكومة أمر وارد، إذا كانت مصلحة البلد والحزب تقتضي ذلك أثناء حديثه عن تشكيل

شوف تيفي

 كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني صرح في لقاء الأمانة العامة يوم أمس بأن تقديمه الاستقالة من رئاسة الحكومة أمر وارد، إذا كانت مصلحة البلد والحزب تقتضي ذلك أثناء حديثه عن تشكيل الحكومة الحالية بعد إعفاء عبد الإله ابن كيران.

 ووفق ذات المصدر، "فالصطفى الرميد" حضر الاجتماع الثاني للأمانة العامة للحزب بعد غياب طويل، حيث انطلق اللقاء الحاسم منذ الساعة الحادية عشر صباحا اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب، فيما يواصل عبد الإله ابن كيران غيابه عن لقاءات الأمانة العامة بسبب سفره وتنقلاته المتكررة مؤخرا لتقديم التعازي لأعضاء بالحزب.

 ووفق ذات المصدر، فلقاء الأمانة العامة اليوم سيكون حاسما بعد بلاغ يوم أمس الجمعة، حيث ستتداول قيادة الحزب في تعديل بعض مواد القانون الاساسي للحزب، وكذا إنطلاق النقاش السياسي الذي سيتداول حول أسباب ودواعي الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني.

 

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العثماني الرميد ابن كيران شوف تيفي

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