الأعلام الوطنية وقمصان المنتخب المغربي تسبق الاستعدادات لفرحة مونديال روسيا ﻿

لاحديث بين المواطنين بمختلف تراب المملكة المغربية سوى عن المباراة المؤهلة لكأس العالم بروسيا والتي سيخوضها المنتخب المغربي مساء اليوم من عاصمة الكوت ديفوار أبيدجان.

شوف تيفي

لاحديث بين المواطنين بمختلف تراب المملكة المغربية سوى عن المباراة المؤهلة لكأس العالم بروسيا والتي سيخوضها المنتخب المغربي مساء اليوم من عاصمة الكوت ديفوار أبيدجان.

ورغم إعلان أغلب المجالس المنتخبة بالمدن المغربية عن تثبيت شاشات عملاقة في الساحات العمومية لمتابعة المباراة، وضع أرباب المقاهي والمطاعم إعلانات إشهارية للزبائن، توضح تخصيص أثمنة تفضيلية ومفاجآت احتفالا بالمقابلة التاريخية والفاصلة التي ستحبس أنفاس جميع المغاربة من طنجة للكويرة طيلة 90 دقيقة.

وتشهد الأسواق والمحلات التجارية المتخصصة في بيع القمصان الرياضية، إقبالا منقطع النظير منذ أمس الجمعة وصبيحة اليوم السبت، حيث تتمسك الجماهير الرياضية بأمل تحقيق الحلم والتواجد بكأس العالم بعد سنوات من الغياب، خاصة الأطفال الذين ارتدوا مبكرا القمصان الحمراء والبيضاء والخضراء وملتحفين بالأعلام الوطنية قبل ساعات من موعد المقابلة.

وينتظر أن تشهد الساحات العمومية والأزقة بمختلف المدن والجهات المغربية، احتفالات هيستيرية مباشرة بعد نهاية المباراة المصيرية عشية اليوم السبت، حيث يعول المغاربة على لاعبي المنتخب لتحقيق حلم طال انتظاره.