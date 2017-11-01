هام للجمهور المغربي المتواجد بأبيدجان قبل انطلاق المباراة الحاسمة بين الأسود والفيلة ﻿

كشفت مصادر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن على الجماهير المغربية المتواجدة بأبيدجان وتتوفر على تذكرة مباراة المنتخب المغربي أمام الكوت ديفوار أن تتوجه إلى ملعب فيليكس في الساعة 12.30.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشفت مصادر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن على الجماهير المغربية المتواجدة بأبيدجان وتتوفر على تذكرة مباراة المنتخب المغربي أمام الكوت ديفوار أن تتوجه إلى ملعب فيليكس في الساعة 12.30.

وأوضحت ذات المصادر، أن اللجنة المنظمة للمباراة استوعبت أن الجماهير المغربية تمكنت من شراء أعداد غفيرة من تذاكر المباراة وبالتالي هناك احتمال إدخال الجمهور الإيفواري بالمجان وحرمان الجمهور المغربي من الدخول.

وأكدت ذات المصادر ، أن 6000 تذكرة على الأقل خصصت للجمهور المغربي لهذا اللقاء الحاسم.