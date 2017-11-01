رئيس لبنان يستقبل سفير المغرب لمناقشة استقالة ''سعد الحريري'' ﻿

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية، إن رئيس البلاد العماد ''ميشال عون'' استقبل أمس الجمعة، السفير المغربي ''امحمد اكرين'' دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، حيث تأتي الزيارة بعد تصريح الرئيس بأن البث في

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كشفت وكالة الأنباء اللبنانية، إن رئيس البلاد العماد ''ميشال عون'' استقبل أمس الجمعة، السفير المغربي ''امحمد اكرين'' دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، حيث تأتي الزيارة بعد تصريح الرئيس بأن البث في استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري متوقف على عودته إلى لبنان للتأكد من حقيقة الأسباب التي دفعته لإعلان الاستقالة.

وأفادت الوكالة الرسمية للإعلام بأن العماد عون استقبل سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان، حيث استعرض أمامهم موقفه من التطورات الأخيرة بعد إعلان رئيس الوزراء استقالته، والملابسات التي رافقت هذا الإعلان واستمرار الرئيس الحريري خارج لبنان.

وأكد رئيس الجمهورية لسفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان أن ''وعي القيادات اللبنانية وتضامنها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية، يساعد ذلك في المحافظة على الاستقرار الأمني والمالي في البلاد''.

وكانت مجموعة الدعم الدولية للبنان قد تشكلت على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شتنبر 2013، وتروم مساعدة لبنان على مواجهة أزمة تدفق النازحين، حيث كان الحريري قد أعلن السبت الماضي من الرياض استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، متهما إيران بالسعي لزرع الفتن و''محاولة خطف لبنان من محيطه العربي''.